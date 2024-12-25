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Düzce'de Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Sonuçlandı

Düzce'de Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Sonuçlandı
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Düzce'de düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında erkeklerde Bilgi Ortaokulu, kızlarda ise Hürriyet Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Düzce'de okul sporları voleybol küçükler müsabakalarında erkeklerde Bilgi Ortaokulu, kızlarda ise Hürriyet Ortaokulu birinci oldu.

Düzce'de 16 -25 Aralık 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Kızlar ve Erkekler Müsabakalarına kızlarda 10 erkeklerde ise 5 takım katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Bilgi Ortaokulu birinci, Cumayeri Ortaokulu ikinci, İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü, Orhangazi Ortaokulu dördüncü olurken kızlarda ise Hürriyet Ortaokulu birinci, Bilgi Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü ve Hamit Şerifoğlu Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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