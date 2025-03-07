Düzce'de Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen okul sporları küçük erkekler hentbol müsabakalarına 4 takım katıldı.

Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol Müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Pakmaya Ortaokulu birinci, Necmi Hoşver Ortaokulu ikinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu üçüncü ve Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı hentbol müsabakalarına katılan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE