Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik

Düzce'de Okul Sporları Kros Müsabakaları Düzenlendi

Düzce'de Okul Sporları Kros Müsabakaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen okul sporları gençler ve yıldızlar kros müsabakalarında 64 sporcu madalya için yarıştı. Müsabakalarda çeşitli okullar arasından dereceler belirlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler ve yıldızlar kros müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksi alanında yapıldı. Yarışlarda 64 sporcu şampiyon olmak koştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları gençler ve yıldızlar kros müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksinde 64 sporcunun katılımıyla yapıldı. Kros yıldız erkek müsabakalarında; Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Gölyaka 15 Temmuz Ortaokulu ikinci, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Kros yıldız kız müsabakalarında da Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Akşemsettin Ortaokulu ikinci, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu.

Kros genç erkek müsabakalarında Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü olurken, genç kızda Düzce Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci ve Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
img

İşkence ettiği insanları aslanlarına yediren cani böyle yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HGS hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek? Salzburg PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Salzburg PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao şifresiz yayınlanacak mı? Leipzig Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Leipzig Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Malmö Galatasaray şifresiz yayınlanacak mı? Bayer Leverkusen Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Club Brugge Sporting Lisbon CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Suriye'yi işgal edecek mi, amacı ne? Brest PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brest PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Dinamo Zagreb Celtic CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Celtic maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.