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Düzce'de Okul Sporları Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de Okul Sporları Hentbol Müsabakaları Tamamlandı
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Düzce'de düzenlenen genç kız ve erkek hentbol müsabakalarında Düzce Spor Lisesi ve Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci olarak ödül aldı. Toplamda 9 takımın mücadele ettiği etkinlikte derecelere giren takımlara ödülleri verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları genç kız ve genç erkek hentbol müsabakalarına 9 takım katıldı. Şampiyonada erkeklerde Düzce Spor Lisesi, kızlarda Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Okul Sporları Genç Kız ve Genç Erkek Hentbol Müsabakaları yapıldı. 21 Ekim – 25 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan okul sporları genç kız ve genç erkek hentbol müsabakalarına 5 genç kız ve 4 genç erkek takım olmak üzere toplam 9 takım katıldı.

Genç Erkekler Hentbol Müsabakaları sonunda Düzce Spor Lisesi birinci, Fen Teknik Hafız AİHL ikinci, Cemil Meriç Anadolu Lisesi üçüncü ve Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü olurken Genç Kızlar Hentbol müsabakalarında ise Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Spor Lisesi üçüncü ve Cemil Meriç Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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