161 sporcu bilek güreşinde mücadele etti
Düzce'de düzenlenen okul sporları bilek güreşi müsabakalarında 161 sporcu mücadele etti. Çekişmeli geçen iki günde, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları bilek güreşi müsabakaları geçişmeli mücadelelere sahne oldu. Bileği bükülemeyenler şampiyon oldu.
Okul sporları küçükler-yıldızlar-gençler a-b bilek güreşi müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalarda 161 sporcu yarıştı. Çekişmeli mücadelelerde sporcular, kendi sıkletlerinde dereceye girmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor