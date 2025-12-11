161 sporcu bilek güreşinde mücadele etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları bilek güreşi müsabakaları geçişmeli mücadelelere sahne oldu. Bileği bükülemeyenler şampiyon oldu.

Okul sporları küçükler-yıldızlar-gençler a-b bilek güreşi müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren müsabakalarda 161 sporcu yarıştı. Çekişmeli mücadelelerde sporcular, kendi sıkletlerinde dereceye girmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen ödül töreni ile verildi. - DÜZCE