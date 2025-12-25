Haberler

Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında erkeklerde Esin Olcay Anadolu Lisesi, kızlarda ise İbni Sina MTA Lisesi şampiyon oldu. Turnuva, genç sporcuların mücadeleleriyle renkli anlara sahne oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında erkeklerde Esin Olcay Anadolu Lisesi, kızlarda ise İbni Sina MTA Lisesi şampiyon oldu.

Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda tamamlandı. 23 Aralık -24 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda Masa Tenisi Gençler Müsabakaları gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvada genç sporcular iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Esin Olcay Anadolu Lisesi birinci, Arsal Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise İbni Sina MTA Lisesi birinciliği elde ederken, Esin Olcay Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme