Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında erkeklerde Esin Olcay Anadolu Lisesi, kızlarda ise İbni Sina MTA Lisesi şampiyon oldu.

Okul Sporları Masa Tenisi Gençler müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda tamamlandı. 23 Aralık -24 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda Masa Tenisi Gençler Müsabakaları gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvada genç sporcular iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Esin Olcay Anadolu Lisesi birinci, Arsal Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Kızlar kategorisinde ise İbni Sina MTA Lisesi birinciliği elde ederken, Esin Olcay Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü ve Farabi Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE