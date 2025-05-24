Düzce'de Küçükler Futsal Müsabakalarında Şampiyonlar Belirlendi

Düzce'de Küçükler Futsal Müsabakalarında Şampiyonlar Belirlendi
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Düzce'deki okul sporları küçükler futsal müsabakalarında erkekler kategorisinde Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu, kızlar kategorisinde ise Safir Koleji birinci oldu. Dereceye giren okullara ödülleri verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları küçükler futsal müsabakalarında erkeklerde Kaynaşlı Kalkınma Vakfı Ortaokulu kızlarda Safir koleji birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında okul sporları küçükler futsal müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde 21, kızlarda 4 toplamda ise 25 takım katılım sağladı.

Müsabakalar sonunda kızlarda Safir Koleji birinci, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz Ortaokulu üçüncü, Bilgi Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Beyciler Ortaokulu ikinci, Fen ve Teknoloji AİHL üçüncü ve Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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