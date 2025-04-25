Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Trump 'Görüştük' dedi, Çin anında yalanladı

Trump piyasaların beklediği açıklamayı yaptı, Çin anında yalanladı

Düzce'de Karate Başarısı: Sporcular Madalyalarıyla Dönüyor

Düzce'de Karate Başarısı: Sporcular Madalyalarıyla Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları kabul etti. Yaren Yıldırım, Yücel Çevik ve Muhammet Ali Tanrıver, toplamda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, karatede Türkiye derecesi yapan başarılı sporcuları ağırladı.

Kocaeli ilinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında Kumite 40 kiloda Türkiye ikincisi olan Yaren Yıldırım, Ferdi Kata'da Türkiye üçüncüsü olan Yücel Çevik ve Kumite 35 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Ali Tanrıver 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı kazandırdı.

Başarılı sporcular antrenörleri Hüsnü Şentürk, Sabri Kıroğlu ile Hüseyin Çetin eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Yazıcı, sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.