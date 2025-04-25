Düzce'de Karate Başarısı: Sporcular Madalyalarıyla Dönüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, karatede Türkiye derecesi yapan başarılı sporcuları ağırladı.

Kocaeli ilinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında Kumite 40 kiloda Türkiye ikincisi olan Yaren Yıldırım, Ferdi Kata'da Türkiye üçüncüsü olan Yücel Çevik ve Kumite 35 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Muhammet Ali Tanrıver 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı kazandırdı.

Başarılı sporcular antrenörleri Hüsnü Şentürk, Sabri Kıroğlu ile Hüseyin Çetin eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Yazıcı, sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE