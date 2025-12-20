Çocuklar geleneksel çocuk oyunlarını oynadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2025-2026 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde yaklaşık 650 öğrencinin katılımıyla devam etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde öğrenciler arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek ve sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE