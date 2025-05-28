Düzce'de İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Devam Ediyor

Düzce'de İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Devam Ediyor
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Düzce'de 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları, 23 Nisan İlkokulu'nda yaklaşık 420 öğrencinin katılımı ile sürüyor. Etkinlik, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

Düzce'de Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2024-2025 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları 23 Nisan İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde yaklaşık 420 öğrencinin katılımıyla devam etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organize ettiği 23 Nisan İlkokulu'nda 1,2,3 ve 4. Sınıf seviyelerinde öğrenciler arasında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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