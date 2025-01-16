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Düzce'de Gençlik ve Spor Faaliyetleri Hız Kazanıyor

Düzce'de Gençlik ve Spor Faaliyetleri Hız Kazanıyor
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 planları hakkında brifing aldı. 2024'te yapılan etkinliklere 44 binin üzerinde katılım sağlanırken, yeni projelerle gençlerin sportif faaliyetlere katılımı artırılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılında yapılan çalışmalar ve 2025'te planlanan faaliyetlerle ilgili brifing aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Selçuk Aslan, İl Müdürü İsa Yazıcı'dan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı 2024 yılanda yapılan aktiviteleri şu şekilde sıraladı; "Gençlik Merkezlerinde düzenlenen etkinliklere 44 bin 307 kişi katılım sağlarken, yüzme bilmeyen kalmasın projesine 3 bin 250 kişi katıldı. 162 Amatör Spor Kulübüne, 2 milyon 265 Bin TL destek. Yurtlarda gerçekleştirilen faaliyet sayısı 2 bin 185, TEKNOFEST yarışmasına 40 takım ve 220 kişi katıldı. Düzce'de 59'u ulusal, 1'i uluslararası müsabaka düzenlendi. Düzce'de milli sporcu sayımız ise 115. Yurtlarda gerçekleştiren faaliyetlere ise 152 bin gencimiz katılırken, gençlik kamplarına 312 gencimiz katıldı. Gençlik Spor Bakanlığı spor okullarına 9 bin 300 sporcu katıldı. Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında barınan öğrenci sayısı 10 bin 478. Yetenek taraması programında 121 branşa 4 bin 697 öğrenci yönlendirildi."

İsa Yazıcı, 2024'te Çok Amaçlı Spor Salonu, Boğaziçi Gençlik Merkezi Okçuluk Spor Salonu yapımının onaylandığını, 2025'te de Atletizm pisti, Çilimli ve Kaynaşlı ilçesine Gençlik Merkezi, Yığılca ilçesine kapalı halı saha, Düzce merkeze 2 adet cep spor salonu, 3 adet halı saha ve atış poligonu yapılacağını bildirdi.

Vali Selçuk Aslan çalışmalarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticilerini tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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