Düzce'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Düzce'de yoğun ile yapılıyor. 2 Gün sürecek olan şampiyonada 250 sporcu yay çekti en uzun mesafeye atmaya çalıştı.

Düzce ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kültür Parkta gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu renkli görüntülerle başladı. Sporcular geleneksel kıyafetlerle yayını gerdi ve en uzun mesafeye okunu atmaya çalıştı. - DÜZCE