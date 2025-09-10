Düzce'de Efteni Duatlonu Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor

Düzce'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölyaka ve Efteni Gölü çevresinde 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Efteni Duatlonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürleri Altuğ Kuru ve Hamit Sakal Efteni Duatlonu öncesi gerçekleştirdikleri hazırlık toplantısı ardından yarışmanın yapılacağı parkur alanında kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yarış güzergahı ayrıntılı şekilde gözden geçirilerek teknik düzenlemeler değerlendirildi. Organizasyonun sorunsuz ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyulan eksiklikler belirlendi.

Hem bölgenin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına hem de spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak olan Efteni Duatlonu'nun eksikliklerinin kısa süre içerisinde giderilmesi ve yarış alanının en iyi şekilde hazırlanması çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE