Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlandı
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü çeşitli etkinlikle kutlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programında 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinlikleri düzenledi. Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen turnuvada down sendromlu gençler, masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynamanın keyfini yaşadı.
Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm down sendromlu çocuk ve bireylere sertifika takdim edildi. - DÜZCE