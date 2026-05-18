Gençlik Haftası'nda centilmenliğin kazandığı 3 Bant Bilardo turnuvası

Düzce'de Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nda finalist Muzaffer Kahraman, rakibi Canberk Çömeten'e maç yapmadan birincilik kupasını takdim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Düzceli sporcu Muzaffer Kahraman finale çıkan rakibi Canberk Çömeten'le maç yapmadan birincilik kupasını verdi.

Gençlik Haftası Bant Bilardo Turnuvasına toplam 48 sporcu katılım sağladı. Gün boyunca kıyasıya mücadeleler yaşanırken sporcular sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Gençlik Haftası'nın birlik, beraberlik ve dostluk ruhuna uygun şekilde geçen organizasyonda sporcular hem rekabet etti hem de dostluk örneği sergiledi.

Turnuva sonunda finale yükselen isimler Zonguldak'tan Canberk Çömeten ile Düzce'den Muzaffer Kahraman olurken Recep Bedir ile Burak Yaman ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Organizasyona damga vuran an ise final müsabakasında yaşandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman, günün anlam ve önemine yakışır örnek bir davranış sergileyerek büyük takdir topladı. Zonguldak'tan turnuvaya katılarak finale kadar yükselen Canberk Çömeten'e maç yapmadan birincilik kupasını kendi elleriyle takdim etti. - DÜZCE

