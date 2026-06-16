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Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı

Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı. 2 gün sürecek şampiyonada 8 kategoride müsabakalar yapılacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Akçakoca Şehir Stadyumu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Törende konuşan Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçede büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün ülkemizin 40 vilayetinden 660 sporcumuzun 4 kategoride geleneksel okçuluk yarışmalarını izlemiş olacağız. Bu program 2 gün sürecek ve inşallah güzel bir şekilde tamamlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ise geleneksel okçuluğun son dönemde Türkiye çapında yoğun talep gördüğünü belirterek, "Bu alandaki başarıların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin dört bir yanından buraya gelen misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum." diye konuştu.

Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç A kızlar, genç A erkekler, genç B kızlar ve genç B erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde küçükler ve yıldızlar müsabakaları yapılıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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