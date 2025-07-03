Düzce'de 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası Devam Ediyor

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam edildi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 140 kulüpten 400 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın 4. gününde 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarının yarı finalleri yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, şampiyonaya katılan okçularla bir araya geldi.

Şampiyona, 21, 18 ve 15 yaş altı kategorilerinde normal ve makaralı yay atışlarının finalleriyle sona erecek.