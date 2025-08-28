Düzce'de 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Okçuluk 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Zafer Kupası, Düzce'de devam ediyor.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle Düzce Şehir Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkek takımlar 13 yaş altı klasik yay kategorisinde yarışlar yapıldı.

Şampiyonada yarın 13 yaş altı makaralı yay kategorisinde bireysel, takım ve karma takım atışları gerçekleştirilecek.

Toplamda 47 ilden 117 kulüp ve 825 sporcunun katıldığı 13 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve 15 Yaş Altı Zafer Kupası, 31 Ağustos'ta sona erecek.