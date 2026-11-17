play ruhunun ön plana çıktığı karşılaşmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Cumayeri ilçesinde futsal turnuvası düzenlendi. Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, eğitimciler bu kez meslektaşlarıyla birlikte spor sahasında buluştu. Büyük bir heyecan ve keyif içerisinde geçen karşılaşmalarda öğretmenler, takımları adına mücadele ederken sporun birleştirici gücü de ön plana çıktı. Rekabetin dostluk çerçevesinde yaşandığı turnuvada, fair-play anlayışı ve takım ruhu dikkat çekti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Cumayeri'nde gerçekleştirilen organizasyon, sporun eğitim camiası arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir etkinlik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı