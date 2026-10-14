Düzce Çilimli'de Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm turnuvası düzenlendi

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DÜZCE (İHA) – Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çilimli'de atletizm turnuvası düzenlendi. Sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvada sporcular mücadele etti.

Çilimli'de Amatör Spor Haftası kapsamında atletizm turnuvası gerçekleştirildi. İlçede düzenlenen organizasyonda sporcular farklı atletizm müsabakalarında performanslarını sergiledi. Amatör spora ilgiyi artırmak ve gençleri sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuva, katılımcıların mücadelesine sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı