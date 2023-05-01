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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'e yükseldi

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2.Lig'e çıktı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2.Lig'e çıktı.

Bartın'da düzenlenen final grubu müsabakaları ilk maçında Kastamonu ekibini 3-1 yenen Düzce temsilcisi, ikinci karşılaşmada Zonguldak takımını 3-0 mağlup etti.

Gurubunu maç kaybetmeden lider tamamlayan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Sefer Demir - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Düzce Belediyesi voleybol Spor Spor Haberler

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