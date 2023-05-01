Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'e yükseldi
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Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2.Lig'e çıktı.
Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2.Lig'e çıktı.
Bartın'da düzenlenen final grubu müsabakaları ilk maçında Kastamonu ekibini 3-1 yenen Düzce temsilcisi, ikinci karşılaşmada Zonguldak takımını 3-0 mağlup etti.
Gurubunu maç kaybetmeden lider tamamlayan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Kaynak: AA / Sefer Demir - Spor