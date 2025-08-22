Düzce Basketbol Takımları Analig Yarı Finalinde Başarı Elde Etti

Düzce Basketbol Takımları Analig Yarı Finalinde Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen Analig Basketbol Yarı Final Müsabakalarında Düzce Kız Takımı ikinci, Düzce Erkek Takımı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Kız takımı Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Karabük'te düzenlenen ve 21 ilin katılımıyla gerçekleşen Analig Basketbol Yarı Final Müsabakalarında Düzce takımları önemli başarılara imza attı.

Düzce Kız Takımı antrenör Melih Karadağ eşliğinde başarılı performansıyla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Adana'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Düzce Erkek Takımı ise antrenör Cenget Cengiz eşliğinde zorlu müsabakalar sonunda üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Her iki takım da Düzce'yi başarıyla temsil ederken, özellikle kız takımının Türkiye Finalleri'ne yükselmesi şehirde büyük bir gurur kaynağı oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaelispor'dan Kadıköy'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı

Kadıköy'e dev çıkartma! Biletleri 3 dakikada tükettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.