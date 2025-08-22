Düzce Basketbol Takımları Analig Yarı Finalinde Başarı Elde Etti

Karabük'te düzenlenen ve 21 ilin katılımıyla gerçekleşen Analig Basketbol Yarı Final Müsabakalarında Düzce takımları önemli başarılara imza attı.

Düzce Kız Takımı antrenör Melih Karadağ eşliğinde başarılı performansıyla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Adana'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Düzce Erkek Takımı ise antrenör Cenget Cengiz eşliğinde zorlu müsabakalar sonunda üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Her iki takım da Düzce'yi başarıyla temsil ederken, özellikle kız takımının Türkiye Finalleri'ne yükselmesi şehirde büyük bir gurur kaynağı oldu. - DÜZCE