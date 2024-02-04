Düzce Atletik, Gallardo'ya yenilerek play-offlara gitmeye hak kazandı
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Gallardo'ya 84-64'lük skorla yenildi. Düzce Atletik bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak play-offlara gitmeye hak kazandı.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı Gallardo'ya 84-64'lük skorla yenildi. Düzce Atletik bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak play-offlaraq gitmeye hak kazandı.
Hakemler: Recep Gürkan Özkan, Oğuzhan Güzel, Arman Atlı
Düzce Atletik: Hamide Nur Gürbüz, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, İclal Hançer, Aylin Karagöz, Nisanur Al, Gamze Namlıtürk, Esma Çengel, Azra Hatice Kaplan, Sude Zengin, Fatma Bengisu Ağın, İrem Nur Özdamar
Gallardo SK: Cansu Aslan Cankurt, Dide Müge Yazıcı, Ecrin Köse, Gizem Kaymaz, Gözde Bostan, Melda Keskintimur, Melike Gültekin, Nazlı Çalışkan, Neslihan Aydın, Semanur Ersoy, Sena Aydemir, Sude Gündüz, Tuğçe Alan
1. Periyot: 25-19 (Gallardo lehine)
Devre: 54-36 (Gallardo lehine)
3. Periyot 69-53 (Gallardo lehine) - DÜZCE