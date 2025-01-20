Düzce Atletik, Besaşspor'a 44-51 Yenildi
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 8. hafta maçında Düzce Atletik, evinde Besaşspor'a 44-51 mağlup oldu. Maç Bahçeşehir salonunda oynandı ve hakemler Melik Kaya, Celal Görmüş, Mehmet Emin Raşitoğlu görev yaptı.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 8. hafta maçında Düzce Atletik evinde karşılaştığı Besaşspor'a 44-51 yenildi.
Salon: Bahçeşehir
Hakemler: Melik Kaya, Celal Görmüş, Mehmet Emin Raşitoğlu
Düzce Atletik: Aylin Karagöz, Azra Hatice Kaplan, Duygu Erdem, Esma Çengel, Fatma Bengisu Ağın, Hamide Nur Gürbüz, İrem Nur Özdamar, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, Serra Nehir Ateş, Sıla Tur
Besaş Spor: Ayzem Ekici, Burcu Özbaltalı, Cansu Özdoğan, Dilay Usta, Eylül Sude Bayraklı, Gökçem Miray Yılmaz, Kınay Ece Şahin, Nisa Işık, Sevda Esenler Tunçluer
1. Periyot: 9-13 (Besaşspor lehine)
Devre: 17-26 (Besaşspor lehine)
3. Periyot: 32-42 (Besaşspor lehine) - DÜZCE