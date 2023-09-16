Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seçildi
Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağan üstü kongrede Murat Postoğlu başkan olarak seçildi. Aziziyespor Kulübü Başkanı Murat Postoğlu, üyelerin oyunu alarak Düzce ASKF Başkanı oldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağan üstü kongrede Murat Postoğlu başkan olarak seçildi.
Düzce ASFK Olağan üstü kongresi yapıldı. Yapılan seçimde Aziziyespor Kulübü Başkanı Murat Postoğlu üyelerin oyunu alarak Düzce ASKF Başkanı oldu.
Postoğlu'nun yönetiminde; Metin Sayar, Ziya Denizgez, Erdin Bilgin, Gökhan Sevim, Serdar Samet Kubilay, Recep Canazlar, Seyfullah Cebeci, Uğurcan Çamlı, Eyüp Kumaşoğlu ve Barbaros Kahraman yer aldı.
Denetim Kurulunda; Necdet Uzun, Veysel Acar ve Sabri Özbek.
Disiplin Kurulunda: Ufuk Yılmaz, Fevzi Dindar ve Cemil Tanrıver.
Onur Kurulunda; Erdoğan Bıyık, Selahattin Kudu ve Recep Albayrak seçildi. - DÜZCE