Düzce 1907 Spor Kulübü voleybol takımı 2. Lig'de

Düzce 1907 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, tamamen kendi altyapısından yetişen sporcularıyla gösterdiği muhteşem performans ile rakiplerini geride bırakarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi.

Düzce, voleybolda altın günlerini yaşamaya devam ediyor. Düzce 1907 Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcularla ve elde ettiği başarılarla Düzce'de sporun kitlelerce benimsenmesine, alanında uzman hocaları Bünyamin Kahraman, Ertan Dudak ve Selman Dinler'in yönlendirmesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Nuh Yüksel'in destekleri ile başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Kendi alt yapısından yetişen sporcuları ile mücadele ettiği Kadınlar Voleybol Bölgesel lig müsabakalarına Mart ayında Sakarya etabı ile başlayan Düzce temsilcisi, ilk maçında Ada Spor Kulübü'nü 3-0, ikinci maçında ise Sakarya Alaağaç Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek final gruplarına yükselmeyi garantilemişti.

Final müsabakaları için Zonguldak iline geçen Düzce'nin kadın voleybolundaki gururları, burada gerçekleştirilen grup karşılaşmalarında da üstün bir performans sergileyerek ilk maçında TCH Grup Çaycuma Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Ardından final müsabakasında karşılaştığı Kastamonu Doğa Spor Kulübü nü ortaya koyduğu muhteşem oyunla 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Düzce 1907 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmiş oldu.

Düzce 1907 Spor Kulübü, uzun vadeli sporcu gelişimine verdiği önemin en somut göstergesini tamamı altyapıdan yetişen sporculardan oluşan kadrosuyla elde ettiği sonuçlarla göstererek hem şehre büyük gurur yaşattı hem de gelecek sezon için iddiasını da ortaya koydu.

Şampiyonlar, müsabakaların ardından akşam saatlerinde Düzce'ye gelişlerinde 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu önünde kulüp yöneticileri, sporcuları aileleri ve vatandaşlar tarafından coşkulu şekilde karşılandı. - DÜZCE

