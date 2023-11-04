Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 26 sene sonra devirdi

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 26 yıllık seriyi sona erdirdi. Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan Fenerbahçe, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Trabzonspor'a ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra boyun eğdi.

SON YENİLGİ 1997'DE

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi.

26 MAÇ SONRA 3 GOL YEDİ

Öte yandan İsmail Kartal'la bu sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.