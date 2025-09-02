Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! Fanatikliğin geldiği son nokta
Bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun ismini sildirmek için başvuruda bulundu.
Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
ÇOCUĞUNUN İSMİNİ SİLDİRECEK
Bu durumdan etkilenen bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun ismini sildirmek için başvuruda bulundu. Taraftarın bu kararı, futbol camiasında geniş yankı buldu.