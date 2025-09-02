Haberler

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! Fanatikliğin geldiği son nokta

Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! Fanatikliğin geldiği son nokta
Bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun ismini sildirmek için başvuruda bulundu.

Trabzonspor'un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUĞUNUN İSMİNİ SİLDİRECEK

Bu durumdan etkilenen bir Trabzonspor taraftarı, Uğurcan ismini verdiği çocuğunun ismini sildirmek için başvuruda bulundu. Taraftarın bu kararı, futbol camiasında geniş yankı buldu.

Geceye damga vuran transferi öğrenen taraftarın gözyaşları sel oldu

Geceye damga vuran transferi öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu

Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu
