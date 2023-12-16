Duyunca şok olacaksınız! Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda forma giymiş
Şu anda Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiği ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü futbolcu Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun bir zamanlar Türkiye'de Gençlerbirliğinde forma giydiği öğrenildi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNADI
Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması giyerken çekilen aile fotoğrafı ortaya çıktı.
İşte o fotoğraf karesi;