Üye Girişi
Haberler

Duyunca şok olacaksınız! Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda forma giymiş

Güncelleme:
Abone Ol

Şu anda Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giydiği ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü futbolcu Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun bir zamanlar Türkiye'de Gençlerbirliğinde forma giydiği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNADI

Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği forması giyerken çekilen aile fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte o fotoğraf karesi;

Duyunca şok olacaksınız! Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda forma giymişLukaku ailesi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gençlerbirliği Romelu Lukaku Roma Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title