Üye Girişi
Haberler

Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle herkesi büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu İspanyol basını tarafından iddia edildi. Real Madrid'in Arda Güler'i kiralık gönderme planı yaptığı ve bu konuda Real Sociedad'ın teklifine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

EURO 2024'e fırtına gibi başlayan Arda Güler tüm dünyada manşetleri süslerken İspanyol basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

REAL'DEN AYRILABİLİR

Dün oynanan ve A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta olağanüstü bir gol atarak ağızları açık bırakan Arda Güler'in önümüzdeki sezon için ayrılık ihtimali olduğu ifade edildi.

YEŞİL IŞIĞI YAKTILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid geçtiğimiz haftalarda Real Sociedad'ın kiralık teklifine yeşil ışık yaktı. Gelişimini sürdürebilmek için ilk 11 garantisi de alan Real Madrid'in EURO 2024'ün bitişini beklediği aktarıldı. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu...

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Sociedad Real Madrid Arda Güler Fırtına Spor Haberler

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 Ayşe Ateş ölüm tehdidini duyurup içişleri ve adalet bakanlarına çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?

Ayşe Ateş ölüm tehdidini duyurup içişleri ve adalet bakanlarına çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?

 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı

Bakmadan Geçme

20 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 21 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Haziran burç yorumları nedir? İskoçya İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İskoçya İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İskoçya İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İskoçya İsviçre maçı ne oldu? İskoçya İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) İskoçya İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? Almanya Macaristan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Macaristan maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Almanya Macaristan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Macaristan maçı ne oldu? 19-20 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
Devlet hastanesinin tuvaletine gizli kamera yerleştirmişti! Evinde ölü bulundu

Devlet hastanesinin tuvaletine gizli kamera yerleştirmişti! Evinde ölü bulundu
500

Yorumlar (4)

Mert D:

Yazık resmen çocuğun kariyerini bitirmek için uğraşıyorlar

24
1
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Tabi sociedad madridden daha büyük,sizin ben haberciliginizi severim

10
0
yanıtYanıtla
Şahin Gözlü:

başdan zaten bellidi oynamayacağı basamakları tırmanmadan en üst basamağa geçdi orda zaten yedekde olacagı bellidi

1
0
yanıtYanıtla
Tamer Ozsan:

Mantıklı bir transfer olur Arda için. Mbapbe geldikten sonra zaten 11 şansı kalmadı. En azından 11 de oynayıp maç eksiğini gidermek ve form tutmak için sociead veya başka bir yabancı takım onun için en iyisi

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title