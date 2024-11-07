Cristiano Ronaldo ezeli rakibe imzayı atıyor

Yıldız futbolcu Neymar'ın yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Al Hilal, bu boşluğu Cristiano Ronaldo ile doldurmayı planlıyor.

JESUS İSTİYOR

Suudi Arabistan'ın en güçlü futbol kulübü olarak bilinen ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, Ronaldo'yu kadrosuna katarak kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

NEYMAR'IN YERİNE TRANSFER OLACAK

Al Hilal, 1.5 yıl önce Brezilyalı süper yıldız Neymar'ı kadrosuna katarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Neymar'ın yaşadığı ciddi sakatlıklar, takımda düzenli forma giymesine engel oldu. Suudi basınına göre, Al Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini devre arasında feshetme kararı aldı.