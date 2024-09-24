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Duyunca çok şaşıracaksınız! Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

Duyunca çok şaşıracaksınız! Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor
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Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi elinde olan Loris Karius'u gündemine aldı. 31 yaşındaki Alman kaleci Karius'un yanı sıra Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik de İspanyol devinin kaleci transferi için listesinde yer alan diğer isimler.

5-1 kazandığı Villarreal maçında takım kaptanı olan Marc-Andre ter Stegen'i sakatlığa kurban veren Barcelona, Alman file bekçisinin sezonu kapatmasının ardından kaleci arayışlarına başladı. Bu sakatlığın ardından transfer için kolları sıvayan İspanyol devinin gündemine sürpriz bir isim geldi.

LORIS KARIUS SÜRPRİZİ

Katalan ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi elinde olan Loris Karius'u gündemine aldı. Marca'nın haberine göre; Karius'un yanı sıra Keylor Navas, Otro, Jordi Masip, Edgar Badia ve Tomas Vaclik de diğer adaylar arasında yer alıyor.

Duyunca çok şaşıracaksınız! Loris Karius, dünyanın en iyi takımlarından birine gidiyor

KARIUS'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Mainz'da başlayan ve daha sonra Liverpool'un kalesini koruyan 31 yaşındaki file bekçisi, iki sezon boyunca kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydikten sonra İngiliz ekibine geri dönmüştü. Daha sonra Union Berlin ve Newcastle United formaları giyen Alman eldiven, şu anda serbest durumda bulunuyor. Kariyeri boyunca 250 karşılaşmada kaleyi koruyan Loris Karius, kalesinde 324 gol görürken 79 kez de kalesini gol kapatmayı başardı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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