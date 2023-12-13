Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından taburcu oldu ve İzmir'deki evine döndü. Meler'i ailesi ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Ailesine kavuşan Meler, duygu dolu anlar yaşadı.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. İzmir'deki evine giden Meler, ailesiyle duygu dolu anlar yaşadı.
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.
BABASIYLA KUCAKLAŞTI
Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.