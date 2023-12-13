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Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından taburcu oldu ve İzmir'deki evine döndü. Meler'i ailesi ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Ailesine kavuşan Meler, duygu dolu anlar yaşadı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. İzmir'deki evine giden Meler, ailesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

BABASIYLA KUCAKLAŞTI

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Halil Umut Meler İzmir Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Doğan Acar:

Gerçekten çok üzücü bir durum...Şiddetin her türlüsüne karşıyız...Ülke olarak bu olayda verdiğimiz tepkinin aynısını Kıymetli Öğretmenlerimize ve Kıymetli Sağlıkçılarımızada Şiddetler uygulanırken verebilsek...

Yanıtla17
İsmail Köker:

Acı varmı

Yanıtla82
Ahmet Telli:

Adama yapılan sitter kabul edilir bişey değil haberdeki başlığa bak ailesine kavuştu esir kampından kurtuldu bu ülkede şehit var bu kadar konuşulmuyor

Yanıtla213
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