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Duygu dolu anlar yaşandı! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

13 Aralık 2023 18:18 Güncelleme: 18:23 Abone Ol

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırdığı hakem Halil Umut Meler, tedavisinin ardından taburcu oldu ve İzmir'deki evine döndü. Meler'i ailesi ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Ailesine kavuşan Meler, duygu dolu anlar yaşadı.