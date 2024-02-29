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Duyanlar "Yok artık" diyor! Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elendi. Bu mağlubiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımın iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.

Sahasında Fatih Karagümrük'e yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

EN SON BAYERN MÜNİH'E YENİLDİLER

RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik almayı başarmıştı.

128 GÜNLÜK SERİ SONA ERDİ

Kendi taraftarı önünde son yenilgisini 24 Ekim 2023'te alan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla son buldu.

Duyanlar 'Yok artık' diyor! Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray. Oynamazsan kaybedersin

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