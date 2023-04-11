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Duyanlar "Yine mi?" diyor! Vitor Pereira'nın görevine resmen son verildi

Spor Haberleri

Son 2 ayda 4 kupaya veda eden Flamengo, Vitor Pereira ile yolları resmen ayırdı.

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste kaybedilen finallerin ardından beklenen karar alındı. Vitor Pereira ile yollar resmen ayrıldı.

Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetti.

Duyanlar 'Yine mi?' diyor! Vitor Pereira'nın görevine resmen son verildi

Flamengo taraftarı, bir süredir Vitor Pereira'nın görevi bırakması için yoğun protesto yapıyordu. Yönetimin aldığı bu kararla taraftarın öfkesi dindi.

Flamengo'da teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Jorge Jesus olarak gösteriliyor. Portekizli hoca, Fenerbahçe ile lig macerasını tamamlamadan hiçbir yerle anlaşma imzalamayacağını açıklamıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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