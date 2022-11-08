Duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray'ın rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Kardeniz ekibinin teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında Ofspor'u ağırladı. Karadeniz ekibinin hocası Tolgay Kerimoğlu, efsane futbolcunun ağabeyi çıktı.
TUGAY'IN AĞABEYİ TOLGAY KERİMOĞLU
Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.
KAZANAN 5. TURA YÜKSELECEK
Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.