Duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray'ın rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Kardeniz ekibinin teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi çıktı.