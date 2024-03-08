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Duyanlar inanamıyor! Torreira, Galatasaray'da bir ilki yaşadı

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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor karşısında attığı golle sarı-kırmızılılarda ilk golünü attı. Uruguaylı futbolcu, bu gol anını uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 6-2'lik Rizespor galibiyetin ardından konuştu.

"UZUN ZAMANDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız futbolcu, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım" dedi.

GALATASARAY KARNESİ

Geçen sezon sarı-kırmızılılara transfer olan Lucas Torreira, bu sezon toplamda 37 maçta forma giydi. Uruguaylı yıldız, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Lucas Torreira Galatasaray Spor Haberler

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