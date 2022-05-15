Duyanlar bildiğini unuttu! Beşiktaşlı futbolcuların adını yanlış telaffuz eden muhabir dalga konusu oldu - Haberler

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Duyanlar bildiğini unuttu! Beşiktaşlı futbolcuların adını yanlış telaffuz eden muhabir dalga konusu oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcuların adını yanlış telaffuz eden A Spor muhabiri Tayfun Er sosyal medyada dalga konusu oldu.

Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildiği Göztepe maçının öncesinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

FUTBOLSEVERLER KAHKAHALARA BOĞULDU

Karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'lerini sayan A Spor muhabiri Tayfun Er, siyah-beyazlı futbolcuların adını yanlış telaffuz etti. Er'in futbolcuların adını okuyamaması sosyal medyada dalga konusu olurken, Ghezzal'a "Gizella" dediği anlar futbolseverleri kahkahalara boğdu.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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