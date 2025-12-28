Duvan Zapata Beşiktaş'a mı geliyor? Başkandan açıklama var
İtalya Serie A ekibi Torino'nun Başkanı Urbano Cairo, Duvan Zapata'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi. Cairo, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını ve oyuncularının takımdan ayrılmak istemediğini, aksine mutlu olduklarını belirtti.
- Torino Başkanı Urbano Cairo, Duvan Zapata'nın Beşiktaş'a transferi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirtti.
- Duvan Zapata'nın Torino ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Duvan Zapata, bu sezon Torino'da 12 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
İtalya Serie A ekibi Torino'nun Başkanı Urbano Cairo, ismi Beşiktaş ile anılmaya başlayan Kolombiyalı forvet Duvan Zapata'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"AYRILMAK İSTEYEN YOK"
Duvan Zapata'nın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlerden haberi olmadığını açıklayan Cairo, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, benim için yeni bir haber. Herhangi bir oyuncu takımımdan ayrılmak istedi mi, hayır. Burada mutlular." şeklinde konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Zapata, bu sezon Torino formasıyla 12 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Zapata'nın, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.