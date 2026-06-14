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Düştü, ayağa kalktı, Balkan ikincisi oldu

Düştü, ayağa kalktı, Balkan ikincisi oldu
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Bosna Hersek'te düzenlenen 2026 Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'nda yarış sırasında düşen Akhisarlı sporcu Nazife Tuncel, pes etmeyerek Genç Kadınlar kategorisinde Balkan ikincisi oldu ve Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Bosna Hersek'te düzenlenen 2026 Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'nda yarış sırasında düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Akhisarlı sporcu Nazife Tuncel, Genç Kadınlar kategorisinde Balkan ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Bosna Hersek'in Çapljina kentinde düzenlenen 2026 Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, yarış sırasında yaşadığı talihsiz düşüşe rağmen pes etmeyerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nazife Tuncel, parkurda yaşadığı kazanın ardından büyük bir azim ve kararlılık göstererek yeniden yarışa döndü. Mücadelesini son metreye kadar sürdüren Tuncel, Balkan ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yaşadığı talihsizliğe rağmen ortaya koyduğu mücadeleci ruh ve inanç, elde ettiği başarıyı daha da anlamlı hale getirirken, ay-yıldızlı bayrağı Balkan Şampiyonası kürsüsünde dalgalandırarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Başarılı sporcunun elde ettiği derecede, sponsorları Akt Enerji ve Verde Zeytinyağları'nın yanı sıra Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ile Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün'ün desteklerinin önemli rol oynadığı belirtildi.

Akhisar spor camiası tarafından tebrik edilen Nazife Tuncel'in başarısının genç sporculara örnek olduğu ifade edilirken, milli sporcunun önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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