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Dusan Tadic, Emre Mor ile takım arkadaşı oldu

Dusan Tadic, Emre Mor ile takım arkadaşı oldu
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Emre Mor'un formasını giydiği NEC Nijmegen, geride bıraktığımız yıllarda Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • Dusan Tadic, Hollanda Ligi takımı NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Tadic, Emre Mor'un da formasını giydiği NEC Nijmegen'e transfer oldu.
  • Tadic, Fenerbahçe'de 109 resmi maçta 29 gol ve 35 asist yaptı.

BAE ekibi Al-Wahda ile yollarını ayıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu. 

NEC NIJMEGEN İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

37 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu, Emre Mor'un da formasını giydiği Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'e transfer oldu. NEC Nijmegen, Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR AALBERS'TEN AÇIKLAMA

NEC Nijmegen teknik direktörü Carlos Aalbers, Tadic'in imza töreninin ardından yaptığı açıklamada "Bazen NEC gibi bir kulüp için önceden mümkün olmadığını düşündüğünüz bir fırsat ortaya çıkar. Dusan Tadic de böyle bir oyuncu. Yetenek ve deneyimin iyi bir karışımına inanıyoruz ve Dusan buna mükemmel bir şekilde uyuyor. Sahip olduğu nitelikler ve kişiliğiyle, sadece sahada değil, saha dışında da büyük bir değer." dedi. 

FENERBAHÇE DÖNEMİ AKILLARDA

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Sırp hücumcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 109 resmi karşılaşmada 29 gol ve 35 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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