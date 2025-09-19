Haberler

Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic, Al Wahda formasıyla şov yapmaya devam ediyor. Tadic, takımının 5-2 kazandığı maçta 2 asist daha yaptı. Sırp oyuncu, bu sezon çıktığı yedinci maçta 6. gol katkısını sağladı.

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda ile anlaşmıştı. Yıldız oyuncu, yeni takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2 ASİST DAHA YAPTI

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig 4. hafta maçında Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. 36 yaşındaki Sırp yıldız Tadic, takımının iki golünde asisti yapan isim oldu.

7 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Al Wahda formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde de 109 maça çıkan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı üretmişti.

