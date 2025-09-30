Haberler

Dusan Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu

Dusan Alimpijevic'in yeni adresi belli oldu
Sırbistan Basketbol Federasyonu, Beşiktaş GAIN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğu da aktarıldı.

PESIC İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da başantrenör Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.

