Dursun Aydın Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

GALATASARAY Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-28 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi, ilk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Aydın Özbek, yeni dönemin hem sportif başarılar hem de kulüp projelerinin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özbek, "Her defasında olduğu gibi mazbatalarımızı aldıktan sonra kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in mezarını, kabrini ziyaret edip ona dualar ediyoruz. Bilahare de Galatasaray Lisesi'nde ilk yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Yeni sezona hazırlıklarımız vardı zaten. Önemli bir sezon, zor bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni yönetim kurulu olarak hazırlıklarını önceden yaptıklarını ifade eden Özbek, "Hem sportif manada hem de uyguladığımız, hazırladığımız projelerin devamlılığı açısından önemli bir dönem bizi bekliyor. Arkadaşlarımızla beraber bu dönemin hazırlığını zaten yapmıştık. Bizden beklenen hem sportif olarak hem de projeler bazında daha iyisini yapmak olacak. Onun için hazırız. Bu yeni dönemin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum ve iyi bir sezon için hazırlıklarımıza başladığımızı bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen'in kabrindeki ziyaretin ardından Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine giderek saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı