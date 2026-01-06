Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin, " Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum." dedi.

Özbek, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir maç oynadıklarını ve Trabzonspor'un da iyi mücadele ettiğini belirtti.

Galatasaray'ın hakkıyla yarı finali geçtiğini anlatan Özbek, "Şimdi finale bakıyoruz. Özellikle Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep gerçekten çok sevdiğimiz bir yer. Burada oynamaktan da keyif alıyoruz. Maçın bol gollü olması, seyircinin de yüksek olması güzeldi. Finaldeki rakibimiz yarın belli olacak." diye konuştu.

Transfer limitleri

Galatasaray'ın limitleri doğrultusunda transfer sezonuna hazırlandıklarını aktaran Özbek, iyi bir ara transfer süreci için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Transfer sezonuna iyi hazırlandık. Burada hocamızın, belirlediği futbolcular var. Onlarla görüşmelerimiz çok önceden başlamıştı. Transfer süreci biliyorsunuz, önümüzde biraz zamanımız var. Bir an evvel transferleri istiyoruz. Burada Galatasaray Spor Kulübünün yaz transferlerine dikkat ederseniz 5 transfer yaptı. Beşi de sahada başarısını gösteriyor. Transferde hocamızın talebi doğrultusunda scout ekibinin verdiği önerilerle ben ve Abdullah kardeşim de çalışıyoruz. Yaz döneminde de çok başarılı olduk. Eksiklerimiz var, onlar için çalışıyoruz. Bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Başkan Özbek, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u cezaevinde ziyaret ettiklerini ifade etti.

Erden Timur'un iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı, kendisiyle beraber de çalıştık. Benim yönetimimdeydi. Daha önce ben başkanken geçtiğimiz dönemde de forma ve stat sponsorluğu için de Galatasaray'a bayağı destek verdi. Burada maalesef bu dönem bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisinin Galatasaray Spor Kulübü olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim. Dertleştik, kendisini moralli gördük. Kısa sürede de inşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."

Turkcell Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanması talebi

Galatasaray camiasının etle tırnak gibi olduğunu söyleyen Özbek, finalde de başarılı olacaklarını aktardı.

Turkcell Süper Kupa finalini Şanlıurfa'da oynamak istediklerini dile getiren Özbek, "Anadolu'da bir yerde oynanmasını çok istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman gördünüz. Antepliler bize ne kadar yakınlığı gösteriyor. Ne kadar memnun oluyorlar. Anadolu'nun diğer şehirlerine kulüplerin gitmesi oradaki insanlarla bir bütün olması, onlara da dokunmak, onlarla beraber olmak gerçekten çok önemli. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçse federasyon. Daha önce de söylemiştim, Şanlıurfa'da yarım kalan bir hesabımız var, finali Şanlıurfa'ya alsalar çok memnun olurdum." ifadelerini kullandı.