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Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarını derbi öncesi buluşmaya davet etmesine cevap verdi. Özbek, "Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz. Amaçları reklam çalışmasıyla bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübü'nün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek'i derbi öncesi Riva'da buluşmaya davet etmişti. Dursun Özbek TFF'nin bu teklifine cevap verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

"Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyor. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ?"

Şimdi şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi. 8 aydan beri neredeydiniz. Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım, mektupta iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen söylenenlere şüpheyle yaklaştım.

Nitekim akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişlerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıyla bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum."

Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAhmet Yildiz:

Dursun Özbek yüzünde meymenet yok senin amacın belli maçı Türk hakem yönetsin kararları senin lehine versin korkunun ecele faydası yok. Geçen sene hakemle seni gömdük. Hem de 10 kişiyle p tesi de aynı olacak merak etme sen

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Haber YorumlarıSer_hat:

Braw başkan sonuna kadar arkandayız..Ha bire Ali Koç,Acun efendi gs ye sallarken TFF neredeydi acaba

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ahmet yıldız Kadıköy de Türk hakemi tarafından aldığın uyduruk penaltı ile GS den 5-0 6-0 veya belki de 7-0 yemekten kurtuldun. Buna rağmen bu sözleri sarf etmeye yüzün var demek? Sizin gibilerle rakip olduğumuz için utanıyoruz...

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Haber YorumlarıÖnder Özman:

oksayacagiz o güzel yanaklarini pazartesi günü okşan dursun Özbek:)))

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç'da tezgah bitmez bravo başkan düşme bu oyunlara

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Haber Yorumlarınamık kemal:

SİNEK 7 LİDE ALİ KOÇ UN KARŞISINA ÇIKACAK YÜREK VAR MI.ARABİTAN OLAYIN DA DA NE YAPTI AÇIKLAMA BİLE YAPAMADI.BİT YAVRUSU....

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Haber YorumlarıVll. Murat:

penguen

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Helal olsun dik dur oyuna gelme yapılanlar ortada açıktan şike yapiliyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kabahat sizi ad .. yerine koyup davet edende

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Haber Yorumlarısirius-A null:

ali koc gs li futbilculari hedef tahtasina koydu...bravo baskan

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