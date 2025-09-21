Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'A TELEFON

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sonucun ardından Sadettin Saran'ı aradı. Dursun Özbek, 257 oy farkla Ali Koç'u geride bırakıp Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olan Sadettin Saran'ı telefonda tebrik etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran'ın Dursun Özbek'in kendisini aramaktan memnunluk duyduğu ve kendisine teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından şu ana kadar Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için bir tebrik mesajı yayımlamadı.