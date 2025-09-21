Haberler

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Sadettin Saran'ı arayarak tebrik etti. Sadettin Saran'ın Dursun Özbek'in kendisini aramaktan memnunluk duyduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN SADETTİN SARAN'A TELEFON

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sonucun ardından Sadettin Saran'ı aradı. Dursun Özbek, 257 oy farkla Ali Koç'u geride bırakıp Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı olan Sadettin Saran'ı telefonda tebrik etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Çiçeği burnunda başkan Sadettin Saran'ın Dursun Özbek'in kendisini aramaktan memnunluk duyduğu ve kendisine teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından şu ana kadar Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için bir tebrik mesajı yayımlamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Türk Futbolunda artık kaos bitmeli. Bu konuda Saran'a büyük görev düşüyor. Kaostan başka Türk Futboluna hiç bir katkısı olmayan Ali Koç'un dönemi bitti.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Ulan bizim başkan da az muhterem çok golveren. Kikir kikir gülersin tabi buldun parlak uşağı. Okanı uyar işine ver kendini. Livepool maçının son şansı olduğunu basın üzerinden deklere et. Sabrımız yok. Bu kadar rakipsiz olmamıştık hiç. Malzeme iyi köy hoca diye şampiyon ulur bu takım. Fatih, Arda olsa Uganda maçı oynatmazdı osiye. Musul hapı atar yemeğine göndermezdi.100 milyonluk oyuncusunu sakatlatmazdı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Bir Gs li olarak Sadettin Saran tebrik ederim inşallah ezeli rakipler olarak dostane ve centilmence kavgasız döğüşsüz bir rekabet olur.Ali koç egosu kaprisi kibiri ve ayrımcı yapısıyla camiaları bir birine düşman etti kardeşi kardeşe düşman etti inşallah sadettin Saran döneminde dostluk ve güzel rekabet ortamı yaşanır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
