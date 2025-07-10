Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama

Dursun Özbek'ten Osimhen transfer sürecine dair açıklama
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferiyle ilgili konuştu. Dursun Özbek süreçle ilgili, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

Süper Lig devi Galatasaray ile Serie A'nın son şampiyonu Napoli arasında Victor Osimhen transferi için pazarlıklar kıyasıya devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfere dair açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Radyospor'a konuşan Dursun Özbek, süreçle ilgili, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

GARDI'DEN DE AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Galatasaray'ın transfer sürecini yöneten ünlü menajer George Gardi de Sky Sports muhabirlerine konuştu. Gardi yaptığı açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan yıldız golcü, bu maçlarda 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Osimhen şart değil. Galatasaray bugünlere sadece Osimhen le gelmedi, daha düne kadar o yoktu. O olmazsa bir başkasını transfer ederiz olur biter. Taraftarımızın da bu konuda cahilce davranmaması gerekiyor bence.

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Haber YorumlarıMGk:

Kimse size Osimheni alın demedi açıklamalarınız ile bu hayali bize siz kurdurdunuz geri adım atmak olmaz artık

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Koyu bir GS taraftarı olarak Osimhen olmasa da olur diyorum. Göztepe deki Romulo yu alsak emin olun Osimhen i çok da fazla arattırmaz icardi ile birlikte

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yahu sizin zaten osimeni alırken klubu zora sokmuyacağınızı herkez biliyor basıl bu işleri hallediyorsunuz herkez biliyor

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Haber Yorumlarınurullah sari:

Galatasaray Spor klubu Victor Osimhen transferini bitirmistir.Hayirli uğurlu olsun

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