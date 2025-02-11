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Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özbek, "Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü sahibi Murat Sancak'ın Okan Buruk ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum!" dedi.

"BU TİP ÇABALAR BEYHUDE"

"Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım." diyerek sözlerini sürdüren Özbek, "Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir." ifadelerini kullandı.

"SÖZLERİNİ DÜZELTSİN"

Özbek, "Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli." çağrısını yaptı.

Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a yanıt: Sözlerini düzeltmeli
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Tabiki birbirinizi koruyacajsin8z. Sıracı bozacı hikayesi.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

okan bunları hep yapıyor boşuna koruma çabalarına girdiniz ..ne yani yaptımı diyecektin... şımarttınız bu adamı.

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Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıemmi:

at sahibine göre kişner

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıfer oden:

Son dakika; "YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRDI"

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