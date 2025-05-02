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Dursun Özbek'ten Kayak Federasyonu Başkanı Şahin'e Ziyaret

Dursun Özbek'ten Kayak Federasyonu Başkanı Şahin'e Ziyaret
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret ederek yeni görevi için başarı diledi ve formalarını hediye etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, başkanlık görevine getirilen Süleyman Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyonun gelişimi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Özbek, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi.

Galatasaray camiası adına iyi dileklerini ileten Özbek, Şahin'e Galatasaray forması hediye etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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