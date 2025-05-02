Dursun Özbek'ten Kayak Federasyonu Başkanı Şahin'e Ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, başkanlık görevine getirilen Süleyman Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyonun gelişimi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Özbek, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi.

Galatasaray camiası adına iyi dileklerini ileten Özbek, Şahin'e Galatasaray forması hediye etti.